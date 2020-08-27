Во Владимирской области подорожали мясо и птица

Как подсчитал Владимирстат, за июль в регионе свинина выросла в цене на 4,9%, говядина – на 1,5%, куры охлажденные – на 0,4%. Заметно выросли цены на некоторые виды овощей, фруктов и цитрусовых: на морковь – на 16,7%, на яблоки – 10,4%, апельсины – на 8,8%, груши – на 5,3%, а также на рыбу живую и охлажденную – на 9,9%, креветки – на 5,3%. Не повезло сладкоежкам – подорожали многие сладости. Так цены на варенье, джем, повидло, мед выросли на 2,6%, кексы, рулеты – на 2,3%, на 1,9-2,2% - маргарин, консервы овощные, соль, чай зеленый, жевательную резинку, на 1,2-1,6% - масло сливочное, масло оливковое, сахарный песок, пряники. Зато сезонные овощи и некоторые фрукты стали дешевле: лук репчатый – на 18,7%, картофель – на 16,0%, помидоры – на 10,8%, огурцы – на 9,8%, бананы – на 9,3%, лимоны и капусту - на 5,6%, свеклу и виноград – на 3%, сухофрукты –на 0,9%. Снизились цены и на крупы: на пшено – на 3,6%, крупу гречневую – на 2%, рис шлифованный – на 1%. Дешевле стали и сухие супы в пакетах – на 2%, на 1,2-1,6% - колбасу сырокопченую, икру лососевых рыб, рыбу мороженую, филе рыбное, консервы рыбные натуральные, пиво, на 0,6-1,0% - кофе, сыры сычужные твердые и мягкие, масло подсолнечное, кетчуп. Увы, непродовольственные товары тоже вросли в цене. Среди прочего подскочили цены на школьную одежду, канцелярию, пеленки, подгузники, стиральный порошок, йод, бинт и настойку пустырника. При этом подешевели сотовые телефоны – на 3,6%, моноблок – на 2,4%, плиты древесностружечные – на 2,1%, кирпич красный – на 1,8%, игрушки мягкие – на 1,7%, планшет – на 1,4%, ламинат – на 1,0%.