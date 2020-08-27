Во Владимире 1 сентября стартует конкурс на лучшую школу

Участвовать в конкурсе могут любые общеобразовательные организации независимо от их организационно-правовой формы школы, если у них не было нарушений законодательства в сфере образования и трудового законодательства за последние три гола. Победитель конкурса предыдущего года может вновь принять участие в конкурсе через два года. Всех участнкиов поделят на три группы: школы с числом обучающихся свыше 900 человек, а также лицеи и гимназии, школы с числом обучающихся от 550 до 900 человек и школы с числом обучающихся менее 550 человек. Конкурс будет состоять из нескольких этапов, определят победителей в феврале, когда на очном этапе педагоги будут защищать проекты по теме, которую определит оргкомитет. Победители конкурса в каждой группе получат по 500 тысяч рублей каждому на реализацию заявленного проекта, но часть денег – до десяти процентов – они смогут потратить на премии сотрудникам.