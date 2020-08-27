Владимирская область вошла в четверку лучших регионов по реализации проекта "Спорт - норма жизни"

По реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" Владимирская область вошла в четверку лучших регионов России. В регионе строятся ФОКи и многофункциональные спортивные площадки, спортшколы получают современное оборудование.

По словам директора департамента Владимирской области Алексея Сипача, в 33 регионе спортом занимается 44,1 процентов жителей в возрасте от 3 до 79 лет, что выше значений по ЦФО и в целом по стране.

Цель регионального проекта - увеличить к 2024 году долю жителей, занимающихся спортом, до 55,5 %. Необходимо охватить физкультурой и спортом детей и молодежь - не менее 96 %, людей среднего возраста - свыше 55 %, старшего возраста - до 18%.