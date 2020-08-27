Во Владимирском театре кукол готовят спектакль про Красную шапочку

фото предоставлено кукольным театром

Во Владимирском областном театре кукол проходят репетиции новго спектакля, который будет называться "День рождения Красной шапочки". Режиссер - Марина Протасова.

- Всё дело происходит во французском кафе, где мы разыгрываем эту сказку. Я играю Волка.В сказке он не страшный, а воспитанный, ещё есть неожиданные персонажи для сказки- хитрая лиса, которая охотится на пирожки, поросенок, сбежавший от бабушки и которого все принимают за волка, - рассказывает актер Артем Никифоров.

Вот это поворот. Лиса в Красной Шапочке - главный злодей? А будет ли съедена Бабушка? А придут ли охотники? И самое интересное - сколько же лет исполняется Красной Шапочке?

Вопросов стало больше! Ждем премьеры.