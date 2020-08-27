Во Владимире организовали новые переходы к школам

Во Владимире стараются сделать подходы к школам и детским садам безопаснее. В этом году новые пешеходные переходы организовали на Спортивном переулке в районе школы спортивной гимнастики и на внутриквартальной дороге в районе д. №51-а по ул. Балакирева у школы №2. Новые искусственные неровности появились тоже на Спортивном переулке, на ул.Сакко и Ванцетти у гимназии №3, на внутриквартальной дороге у д. №51-а по ул. Балакирева у школы №2, а также на внутриквартальной дороге у дома №24-а по ул. Соколова-Соколенка вблизи детского дома имени Карла Либкнехта. В окрестностях образовательных учреждений заменены 1168 светильников с натриевыми лампами на энергосберегающие светодиодные светильники, а после сентября планируют заменить еще 2881 светильник. Теперь по нормам освещены пешеходные переходы при подходах и подъездах к школам №11 и №2 на ул.Балакирева, на ул.Безыменского, в районе дд. 8-а, 14-в и 26, на ул. Горького, д.52, на ул.Диктора Левитана, в районе дд. 2, 27-а, 37-а (подход к школе №43), на ул. Добросельской, дд. 190, 200, на ул. Комиссарова, дд. 10/13, 23-а (подход к школе №34) и д.39 (подход к школе №35), на пр-т Ленина, д. 21-а, на ул. Лакина, д.155 (подход к детскому саду № 1), на ул. Мира, д. 8 (подход к школе №8), дд. 59, 74, 92, на Октябрьском пр-те в районе дд. 42 и 44, на ул. Разина, д. 2 (подход к школе №41), на ул. Северная, д. 2, на ул. Соколова-Соколенка, д. 7-б (подход к школе №38), на Суздальском пр-те в районе д. 17, на пр-те Строителей, в районе дд. 46 и 48 (подход к школе №17), на ул. Чернышевского, д. 76 (подход к школе №15). Также в этом году на проезжей части дорог перед подъездами к школам и другим образовательным нанесены предупредительные надписи «Дети», «Школа» и другие.