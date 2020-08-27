Владимирец организовал в городе подпольный игровой клуб

Сорокатрехлетний местный житель решил организовать преступный бизнес еще в 2018 году. Закупив специальное оборудование, он в нежилом помещении установил три терминала с программным обеспечением, обеспечивающим возможность проводить азартные игры за деньги, и оборудовал места для клиентов. С сентября по декабрь 2018 года подпольный игровой клуб успешно работал, а владелец получал доход, но потом казино накрыли. Напомним, уголовное дело возбуждено по результатам проведенной прокуратурой города проверки. За незаконную организацию и проведение азартных игр владимирец получил двести часов обязательных работ.