Во Владимире пройдет забег «Бегущая книга»

В областной столице состоится осенний интеллектуальный забег «Бегущая книга», который стартует в полдень 1 сентября. Это ежегодная всероссийская социокультурная акция, которая пройдет в третий раз, призвана популяризировать библиотеки. В этот день сотрудники городских библиотек Владимира будут задавать прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции, и каждый, кто даст правильный ответ, получит в награду интересную книгу и приглашение в библиотеку. Поучаствовать в интеллектуальном забеге можно, придя в этот день в парк «Липки», на площадку перед Городским дворцом культуры (ул. Горького, 54), в парк культуры и отдыха «Дружба» и на площадку перед развлекательным центром «РусьКино».