"Музыкальная экспедиция" завершилась концертом в поселке Вольгинский

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26 августа завершился VII фестиваль «Музыкальная экспедиция». Последней в этом году и главной нотой фестиваля стало выступление в научно-производственном биотехнологическом центре «Генериум» в посёлке Вольгинский Петушинского района.

«Генериум» в качестве площадки фестиваля был выбран неслучайно. В разгар пандемии его сотрудники наряду с врачами оказались на передовой борьбы с COVID-19. Наши учёные разработали экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию, который даёт результат в течение 10 минут.

-Нам очень хотелось, чтобы один из концертов стал символическим приношением и поклоном от музыкантов всем тем, кто боролся и борется с коронавирусом. Надеемся, что вечер для них стал праздником, глотком свежего воздуха и приятным, радостным событием», – рассказала о миссии финального концерта «Музыкальной экспедиции» директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.

Перед сотрудниками и гостями «Генериума» в сопровождении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина выступили виолончелист Борис Андрианов, флейтист Максим Рубцов, скрипач Никита Борисоглебский, пианист Пётр Лаул, трубач Сергей Трусов.

Открытием фестиваля стала арфистка Софья Кипрская. Исполнительница впервые во Владимирской области, которой она очарована, несмотря на холодную и ветреную погоду, пришедшуюся на время завершающего выступления. Музыкантов согревало тепло, которым с ними делились зрители.

В программе концерта органично переплелись произведения XVIII века и музыка, написанная в 2017 году. Зрители услышали творения Моцарта и Шостаковича, Чайковского и Манчини, Дельтура, Чугунова и Рубцова.

В целях безопасности все участники концерта прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Заботу об участниках фестиваля проявили сотрудники «Генериума». Они предоставили тест и провели исследование.