Для жителей Мосино, Оборино и Спасское купят школьный автобус, чтобы возить детей в юрьевецкую школу

26 августа на заключительном заседании Владимирского горсовета XXVII созыва депутаты проголосовали за выделение 2 миллионов 612 тысяч рублей на приобретения 24-местного пассажирского автобуса.

Его купят для того, чтобы возить детей из микрорайонов Оборино, Мосино и Спасское в школу в микрорайоне Юрьевец. Жители трех этих микрорайонов давно просили купить им автобус. В этих территориях живут более 100 детей, и многие из них — школьного возраста. И большинство учатся как раз в Юрьевце. Так что автобус поможет доставлять ребят безопасно.

Власти города собираются купить автобус у отечественных производителей.