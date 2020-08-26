Вязниковец отдал банковскую карту приятелю и забыл об этом

Житель Вязников обратился в полицию, заявив, что его банковская карта пропала при неизвестных обстоятельствах. Но по информации УМВД России по Владимирской области, мужчина сам отдал карту приятелю, чтобы тот купил продуктов и забыл об этом. А друг решил воспользоваться ситуацией и не спешил возвращать ее. В итоге знакомый расплачивался картой в разных магазинов города, набрав товаров на сумму более 29 тысяч рублей, хотя предполагалось, что он потратит не более полутора тысяч рублей. Также полицейские установили, что обвиняемый причастен к хищению имущества из квартиры по улице Ленина города Вязники. 1 августа он проник в квартиру, зная, что она пустует, откуда похитил имущество. Владельцу был причинен материальный ущерб на сумму одиннадцать тысяч рублей. Сейчас завершено расследование, тридцатиоднолетнего вязниковца обвиняют сразу по двум статьям – мошенничество с использованием электронных средств и кража. Дело направлено в суд.