В Собинке депутата лишили полномочий

Как выяснила прокуратура, один из депутатов Совета народных депутатов Собинки не предоставил, как было положено, сведений о своих доходах и имуществе, а также доходах и имуществе своего супруга и несовершеннолетних детей. Несмотря на то, что из-за пандемии сроки передвинули с 1 апреля до 1 августа, один из депутатов Собинского горсовета соответствующие справки не предоставил. Как отмечают в прокуратуре Владимирской области, такие нарушения, наряду в другими коррупционными поступками, влекут освобождение депутат от должности. На заседании Собинского горсовета принято решение о досрочном прекращении полномочий народного избранника шестого созыва Полины Кононенко в связи с утратой доверия.