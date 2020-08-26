Владимирцев приглашают поучаствовать в байк-марафоне

В последнее воскресенье августа состоится байк-марафон «Конец лета 2020».

Старт и финиш марафона, организованного владимирским турклубом «Велес», будут проходить в районе Загородного парка (за областной больницей). Регистрация участников начнется в 9 утра.

В соревнованиях будет 3 номинации: мужчины открытая (2-3 человека в команде, участники только мужского пола, формат 6 часов); смешанная открытая (2-3 человека в команде, минимум одна девушка, формат 6 часов) и семейный класс (2-5 человек, родители с детьми от 7 до 14 лет на собственных велосипедах. В команде допускается не более 2 детей на одного взрослого. Формат 2 часа).

Предварительные заявки принимаются на e-mail: lopushok-olya@mail.ru

Справки по тел. 89066138650 и 89993777359 – Медведева Ольга