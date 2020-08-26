"Медовуха-фест" в этом году не состоится

Даже сейчас, когда режим самоизоляции закончился, а предприятиям туристической направленности разрешили работать, говорить о том, что теперь все в порядке, не приходится. Многие крупные проекты поставлены на паузу или отложены до 2021 года. Среди таких — медовуха-фест, которая из-за пандемии не состоится в сентябре.

- Решение по медовухе-фест пока поставлено на паузу, - сказал ио председателя областного комитета по туризму Алексей Цыганов. - Не сказать, чтобы фестиваль пользовался сильной популярностью. В общем, все эти проблемы надо прорабатывать. А на это нужно время.

При этом о закрытии фестиваля пока речь не идет. Лишь о временной заморозке. Так что теоретически шансы на возвращение интересного проекта еще есть.