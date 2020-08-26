За семь месяцев этого года больше 17 тысяч семей Владимирской области получили выплаты на детей

За 7 месяцев текущего года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» выплаты получили свыше 17 тысяч семей на сумму более чем 998,7 миллионов рублей.

Ежемесячную выплату на первого ребёнка (при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума) получили 7279 семей на общую сумму 513,9 млн рублей.

Ежемесячную выплату на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения им возраста 3-х лет (при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения) получили 7506 семей на общую сумму 468,4 млн рублей;

Единовременную выплату при рождении второго и последующих детей (без учёта дохода) получили 2362 семьи на общую сумму 16,4 млн рублей.

Напоминаем, что за назначением выплат необходимо обращаться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.