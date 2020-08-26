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Сотрудники МЧС продезинфицировали владимирский вокзал

Дезобработка мест общественного пользования ведётся в области с марта этого года.
Виктория СуховаВикторияСухова
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фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

26 августа сотрудники МЧС провели дезобработку железнодорожного вокзала города Владимира. При помощи ранцевых установок специальным дезинфицирующим раствором был обработан периметр здания железнодорожного вокзала и внутренняя инфраструктура.

В ближайшие дни силами МЧС планируется провести дезобработку целого ряда объектов железнодорожного транспорта.

Напомним, работа по дезобработке мест общественного пользования ведётся во Владимирской области с марта этого года.

Ранее сотрудники МЧС Владимирской области были задействованы для проведения дезобработки мест общественного пользования в Кольчугинском и Петушинском районах, где складывалась наиболее неблагоприятная обстановка по распространению коронавирусной инфекции, культовых учреждений в преддверии церковных праздников, а также мест, где проводились праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне