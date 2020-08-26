Медицинские колледжи Владимирской области набрали более 900 учащихся

В 2020 году на бюджетные места медицинских колледжей Владимирской области зачислено 437 учащихся, еще 487 абитуриентов – на внебюджетные места. Таким образом, по предварительным данным приемных комиссий, медицинские колледжи набрали 924 учащихся.

Больше всего учащихся зачислено во Владимирский базовый медицинский колледж – 452. При этом на специальность «Сестринское дело» на очно-заочное обучение поступило 100 человек, в том числе в структурное подразделение в Гусь-Хрустальном – 25 учащихся. В Муромский медицинский колледж поступило 172 человека, в Ковровский и Александровский медицинские колледжи – по 150 человек в каждое учебное заведение.

Как уточнила директор Владимирского базового медицинского колледжа Инна Морозова, в этом году конкурс в учебное заведение довольно высокий. На 162 бюджетных места было подано 790 заявлений абитуриентов по пяти специальностям.

Самые высокие проходные баллы во Владимирском базовом медицинском колледже – по специальностям «Сестринское дело» среди выпускников девятых классов (4,65), «Лечебное дело» (4,56) и «Стоматология ортопедическая» (4,00). Проходные баллы по остальным специальностям распределились следующим образом: «Сестринское дело» (4,25), «Стоматология профилактическая» (4,19).