В сентябре Владимирский театр драмы покажет зрителю премьеру - спектакль "Искупление"

фото с сайта Владимирского театра драмы

В сентябре Владимирский театр драмы будет показывать свои спектакли на нескольких площадках: на сценах областной филармонии, ОДК и кукольного театра.

17 и 18 сентября владимирцы смогут увидеть премьерный спектакль "Искупление", поставленный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инсценировка и постановка Владимира Кузнецова – это авторское проникновение в духовный мир ленинградцев, выживающих в нечеловеческих условиях фашистской блокады. Жанр пьесы – «дневники воскресшего города» – помогает раскрыть тему непокоренного Ленинграда, величия духа и веры в победу его жителей. Литературной основой постановки стали дневники ленинградцев, главные свидетели страданий и мужества.

Спектакль пройдет на сцене ОДК в 18 часов.

Полную афишу можно посмотреть на официальном сайте театра.