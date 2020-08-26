Меленковских предпринимателей наказали за преднамеренное банкротство

Еще в 2014 году генеральный директор ООО «ДП «ЛеРус Меленки» и единственный учредитель этой компании решили осуществить сделку, направленную на неправомерный вывод свободных денежных средств из собственности ООО «ДП «ЛеРус Меленки». Благодаря этому предприятие не смогло бы удовлетворить требования кредиторов и вернуть долги. Учредитель и генеральный директор компании, получив в распоряжение предприятия более 41 миллиона рублей, имея реальную финансовую возможность выполнить обязательства по договору строительного подряда и компенсировать затраты другой компании на строительство многоквартирного дома, от выполнения этих обязательств уклонились, заключив при этом на заведомо невыгодных условиях договор займа на сумму 40 000 000 рублей. Кроме того, они заключали экономически невыгодные дополнительные соглашения к договору займа в части переноса сроков начала исчисления и уплаты процентов, а также выплаты основного долга. Из-за неспособности выполнить обязательства компанию признали банкротом. Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины, Меленковский районный суд признал их виновными в совершении преднамеренного банкротства, и назначил генеральному директору два года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, а учредителю – два с половиной года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, с отбыванием ими наказания в исправительной колонии общего режима.