Во Владимире московского адвоката осудили за подкуп полицейского

Преступление произошло в конце декабря 2017 года, когда московский адвокат, оказавшись во Владимирской области, лично передал инспектору ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району взятку за то, что полицейский использует свои служебные полномочия и поможет представляемому адвокатом лицу. Услуги сотрудника ГИБДД защитник оценил в пятьдесят тысяч рублей, деньги он перевел инспектору на карту, тот их принял и потратил. Ленинский районный суд оштрафовал адвоката на триста тысяч рублей. Полицейский также не избежал ответственности за получение взятки: в мае этого года его оштрафовали на полмиллиона рублей и лишили права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок три года. Кроме того, с него взыскали пятьдесят тысяч рублей в доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате взятки.