Трех владимирцев оштрафовали за то, что они перевозили детей без автокресел

Утром, 26 августа, около детских садов №16, 110 и 127 города Владимира сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции провели рейд.

За час полицейские проверили более 80 автомобилей. Большинство водителей уверенно констатировали сотрудникам полиции, что их ребенок находится в автокресле. Но трое родителей перевозили маленьких пассажиров, не пристегнув ремнём безопасности, или без детских удерживающих устройств.

Как сообщает областное УМВД, были составлены административные материалы и наложен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.