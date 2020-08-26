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Общество

Трех владимирцев оштрафовали за то, что они перевозили детей без автокресел

Полицейские провели рейд возле детских садов
Виктория СуховаВикторияСухова
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Утром, 26 августа, около детских садов №16, 110 и 127 города Владимира сотрудники отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции провели рейд.

За час полицейские проверили более 80 автомобилей. Большинство водителей уверенно констатировали сотрудникам полиции, что их ребенок находится в автокресле. Но трое родителей перевозили маленьких пассажиров, не пристегнув ремнём безопасности, или без детских удерживающих устройств.

Как сообщает областное УМВД, были составлены административные материалы и наложен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.