В Суздале пройдет кинофестиваль "Время молодых"

С 28 по 30 августа в Суздале на площадках Центра культуры и досуга города пройдет кинофестиваль «Время молодых».

В течении 6 месяцев зрители киноклуба "Политехник" на показах оценивали фильмы молодых русскоговорящих режиссеров. В результате в финал вышли три полнометражные картины и три короткометражные.

Это фильмы: Юсупа Разыкова «Керосин», Киры Коваленко «Софичка», Дарьи Жук «Хрусталь», Асаада Аббуда «Снегурочка», Ивана Григолюнаса «Три дня Клавы Грачёвой», Егора Чичканова «Не в форме».

Зрители показов в Суздале определят, кто же станет победителями зрительского голосования кинофестиваля «Время молодых».Открытие фестиваля пройдет 28 августа в 19 часов.

29 августа с 15.00 пройдут конкурсные показы, а также творческие встречи и мастер -классы от создателей картин и актеров.

30 августа в 12.00 состоится награждение победителей и закрытие фестиваля.

На фестиваль приедут: режиссер «Снегурочки» Асаад Аббуд, кастинг директор фильма «Хрусталь» Дарья Коробова, оператор постановщик «Снегурочки» Георгий Шанович, исполнители главных ролей в фильме «Керосин» Елена Сусанина и Валерий Маслов.

Также предусмотрены включения из Минска и Москвы для дистанционного общения с создателями картин.