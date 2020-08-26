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Общество

Во Владимире может появиться небольшой детский парк с элементами аквапарка

Впрочем, инвесторы готовы к обсуждению «начинки» проекта
Виктория СуховаВикторияСухова
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Член областной общественной палаты Светлана Мангушева инициировала общественное обсуждение развития рекреационного пространства на землях бывшего совхоза «Вышка».

Наиболее активные жители микрорайона считают, что на пустыре между парком и лесопарком «Дружба» следует развивать рекреационное пространство - доступную зону отдыха горожан.

Представители собственника участка сообщили, что подготовлены предпроектные предложения о создании на пустыре детского развлекательного парка с комплексом аттракционов, а по сути - зоны отдыха жителей, которая станет продолжением парка «Дружба».

По замыслу проектировщиков, в новом развлекательном парке, в зависимости от пожеланий владимирцев, можно создать прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, беговые маршруты и роллерную трассу, фуд-корты, пункты проката спортивного инвентаря и, разумеется, комплекс аттракционов, в том числе водных, с элементами аквапарка.

Инвесторы распространили анкеты, чтобы получить более точную информацию о предпочтениях горожан. Народный опрос поможет определиться с наполнением и востребованностью рекреационных зон детского парка, а следовательно, рассчитать сроки окупаемости дорогостоящего проекта.