Владимирцев приглашают на День улицы Горького

История народного праздника насчитывает уже более сорока лет. За годы программа и форма любимого горожанами гулянья менялась, но праздник неизменно проходил в последнее воскресенье августа, собирая лучшие творческие коллективы и владимирцев. В этом году праздник пройдет 30 августа в 16.00. В этом году будут соблюдены все традиции, без которых никогда не обходился праздник - набор в творческие коллективы Городского дворца культуры, официальная церемония открытия праздника, выступления ведущих артистов и коллективов города, аттракционы, карусели и множество других развлечений для детей и взрослых. Также одним из важных событий этого дня станет подведение итогов конкурса «Танцуй с ГДК». Всех ждут на летней сцене Городского Дворца культуры. Также помните о соблюдении санитарных требований - нахождение на территории ГДК возможно только в защитных масках. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.gdk-33.ru и по телефону 33-55-87.