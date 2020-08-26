Автомобилист из Собинки сбил велосипедиста

В начале года утром местный житель ехал на своей машине по дороге в Собинки, но, как позднее посчитал суд, избрал скорость, которая не соответствовала имевшимся дорожным и метеорологическим условиям, а также не обеспечивала ему возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, утратил контроль за дорожной обстановкой, не соблюдая дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. В результате он сбил велосипедиста, ехавшего впереди. Водитель не остановился помочь человеку, а уехал прочь. Сбитый мужчина умер, а водитель, когда его все же нашли, признал вину. Как оказалось, это не первое нарушение правил собинцем – он уже не раз попадался пьяным за рулем. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, суд приговорил водителя к шести годам лишения свободы, запретив ему два с половиной года управлять транспортом. С учетом предыдущего наказание, которое он получил за вождение в пьяном виде, его отправили в колонию-поселение на шесть лет и один месяц с лишением права заниматься деятельностью в виде управления транспортным средством сроком на три года.