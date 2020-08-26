Владимирцы смогут увидеть оригиналы нидерландской живописи 16 века

фото с сайта департамента культуры

5 сентября в Центре ИЗО откроется выставка «Связь времен. Шедевры из частных собраний». Она объединит более 60 произведений иконописи, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданных в России и Западной Европе с XVI по XX век. Многие из них являются поистине уникальными, шедеврами, бережно сохраненными руками их настоящих владельцев.

Владимирцы впервые смогут увидеть оригиналы нидерландской живописи 16 века, произведения фламандских художников 17 века, живописные работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Василия Сурикова, Александра Герасимова, Павла Корина, Зинаиды Серебряковой и др. Вошли в экспозицию и произведения известных художниц Ольги Розановой и Натальи Гончаровой.

Выставка удивит зрителя необычным сочетанием в одном пространстве икон 18-20 вв. с церковными древностями и произведениями русского авангарда. Предварять экспозицию будут пейзажи Николая Соболева с видами Владимирской губернии начала XX века (Суздаль, Гороховец и т.д.).

Главным организатором выставки является Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров. В августе в картинной галерее города Тарусы Калужской области она провела первую выставку из цикла «Связь времен». Руководители поясняют, что Владимир стал следующим городом на карте этого проекта, как древнейший историко-культурный центр русской земли, затем планируется открыть подобные выставки в Арзамасе и Калуге.