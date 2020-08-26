Владимирцев приглашают на летний концерт Городского духового оркестра

Любителей духовой музыки на летний концерт Городского духового оркестра, который состоится на открытой площадке в летнем дворике Центр классической музыки (ул. Большая Московская, д.28).

Летную атмосферу будут создавать джазовые композиции, мелодии из кинофильмов, марши и вальсы.

В программе вечера примут участие Городской духовой оркестр под управлением Артема Маркина, ансамбль мажореток Городского духового оркестра, а также солистки Центра классической музыки - Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова.

Начало концерта в 17.00.