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Владимирцев приглашают на летний концерт Городского духового оркестра

Он состоится 28 августа
Виктория СуховаВикторияСухова
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Любителей духовой музыки на летний концерт Городского духового оркестра, который состоится на открытой площадке в летнем дворике Центр классической музыки (ул. Большая Московская, д.28).

Летную атмосферу будут создавать джазовые композиции, мелодии из кинофильмов, марши и вальсы.

В программе вечера примут участие Городской духовой оркестр под управлением Артема Маркина, ансамбль мажореток Городского духового оркестра, а также солистки Центра классической музыки - Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова.

Начало концерта в 17.00.

Культура