Москвич в Петушинском районе попался с наркотиками

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в мае в ОМВД России по Петушинскому району поступила оперативная информация о том, что тридцатитрехлетний житель Московской области и двадцативосьмилетний местный житель собираются приобрести наркотические средство и привезти его в Петушки. Житель города Петушки забрал из тайника в соседней области наркотическое средство и передал его москвичу. В Покрове автомобиль, которым управлял житель столичного региона, остановили сотрудники ГИБДД. Испугавшись, что полицейские могут найти у него наркотики, при выходе из машины мужчина достал из кармана сверток с наркотиком и бросил его на землю. Прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета в присутствии понятых полицейские изъяли при осмотре. Экспертиза подтвердила, что в пакетике находится синтетический наркотик, массой больше одного грамма. Это считается крупным размером. Москвич потом объяснил, что купил наркотик для себя и заявил, что раскаивается. Сейчас расследование закончено и дело передано в суд.