Владимирцев приглашают на открытый кинопоказ

В среду, 26 августа, в сквере за Городским дворцом культуры пройдет открытый кинопоказ. На этот раз владимирцы смогут посмотреть советскую комедию "Любовь и голуби". Начало - в 20 часов.

Не забывайте о правилах: коврики и пледы будут выдаваться под залог, занимать места необходимо с учетом социальной дистанции. При входе на территорию кинопоказа будет измеряться температура, а также обработка рук дезинфицирующими средствами. Владимирцам рекомендуют надеть медицинскую маску.

Курение и распитие спиртных напитков запрещено. Для детей младше 17 лет действует комендантский час.

Количество мест на кинопоказе ограничено, поэтому лучше прийти пораньше и занять удобные места.