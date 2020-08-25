В Кольчугинском районе пьяная женщина решила переплыть пруд и утонула

Возле посёлка Бавлены Кольугинского района в местном пруду утонула 38-летняя женщина, сообщает пресс-служба областного МЧС.

А все началось с того, что вечером компания людей решила отдохнуть на берегу пруда. Они пили спиртные напитки. И в какой-то момент градус горячительного стал столь высок, что несколько человек решили переплыть пруд, в том числе и женщина. Вот только до другого берега она доплыть не смогла, начала тонуть и звать на помощь. Очевидцы подплыли к ней и попытались спасти, но из воды, к сожалению, достали уже без признаков жизни.

Вообще на данном пруду традиционно организован пляж, но не в этом году, ведь купальный сезон на территории Кольчугинского района объявлен не был. В итоге, вокруг стояли запрещающие аншлаги. Но компанию это не остановило.

С начала года на территории Владимирской области уже произошло 12 происшествий на воде с гибелью людей, в том числе среди погибших – трое детей. Более половины трагедий на воде произошли ввиду того, что граждане находились в состоянии алкогольного опьянения.