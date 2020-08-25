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Во Владимирской детской городской поликлинике № 1 профосмотр прошли 1340 пациентов

Это дети, которые в этом году пойдут в первый класс
Виктория СуховаВикторияСухова
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На сегодняшний день профилактические осмотры прошли 1340 детей семи лет, которым в этом году предстоит пойти в первый класс.

Как сообщила главный врач Детской городской поликлиники №1 города Владимира Татьяна Максимова, по субботам были дополнительно организованы осмотры врачами-специалистами, а в филиале поликлиники на Студеной горе, 20 открылся кабинет выдачи справок.

– В результате проведения профилактических осмотров все медицинские карты детей уже оформлены и в ближайшее время будут переданы в школы, которые закреплены за детской поликлиникой, – отметила Татьяна Максимова.