Власти Владимирской области обещают решить проблему с очередями в ясли в 2021 году

Власти Владимирской области обещают, что в 2021 году мы, наконец, забудем про очереди в детские сады. Конкретно, в ясельные группы. Об этом на своей пресс-конференции заявила директор департамента образования Ольга Беляева.

- Перед нами поставлена задача к 2021 году ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения. Дефицит мест в ясельных группах пока сохраняется в областном центре, но в настоящее время во Владимире строится три детских сада в микрорайонах, которые наиболее в этом нуждаются. Два садика – на 115 и 50 мест – возводятся в микрорайоне Сновицы-Веризино, ещё один сад строится на улице Тихонравова. Их планируется ввести в текущем году. Всего в регионе в этом году будет создано 415 мест для детей до трёх лет, – сообщила она.

Беляева также анонсировала строительство в 2021 году ещё двух детских садов во Владимире – на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар. Это в итоге должно решить проблему очередей полностью. На сегодняшний день обеспеченность местами в ясельном возрасте составляет 99,69 процента, что выше средне российского показателя (95,72 процента).