Русская тройка из Петушинского района стала лучшей на первом этапе Чемпионата России

На республиканском ипподроме в городе Раменское прошел 1 этап ХХI Чемпионата России для русских троек, в котором приняли участие и лошади из "Богдарни". Тройка была подобрана только из Орловских рысаков - коренник Имитатор, пристяжные – Бобырь и Ирбис.

Самым захватывающим стал призовой заезд – Приз ПАO «Акрон». За него сражались 3 тройки – тройка действующего Чемпиона России мастера-наездника Чистякова Вологодского конного завода, тройка мастера-наездника Морозова из Костромы и тройка АТК «Богдарня» под управлением мастера-наездника Василия Минчева. Со старта вперед вырвались опытные и заслуженные тройки Вологды и Костромы, однако Василий занял бровку и затем выровнялся с другими участниками.

Со второй четверти бег повели 2 тройки – Чистякова и Минчева. И на выходе на финишную прямую уже стало очевидно, что Орловские рысаки в этот раз одерживают победу. Четко, как метроном летел рысью, ни разу не сбившись, Имитатор – коренник в тройке и широким накатистым галопом шли пристяжные Ирбис и Бобырь. В заезде было показано лучшее время дня – 2.05, Имитатор установил свой собственный рекорд. И для троечных заездов – это время рекордное для Орловских рысаков.