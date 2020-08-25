Во Владимире приезжий украл деньги из кассы кафе

В полицию обратились сотрудники привокзального кафе, расположенного на улице Вокзальной. В конце августа, когда сотрудница общепита отвлеклась на выполнение заказа, один из посетителей забрался на барную стойку и похитил из кассы денежные средства в сумме более десяти тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, полицейские, опросив свидетелей и просмотрев записи с видеокамер .смогли составить фотоориентировку и разослали ее. В итоге правоохранители задержали ранее судимого уроженца Кемеровской области. Тридцатичетырехлетний мужчина сознался, у него нашли восемь тысяч рублей – остальное он уже потратил. Теперь он арестован .в отношении него возбуждено дело по статье «грабеж».