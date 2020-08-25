Вязниковский адвокат вымогал деньги у дочери подзащитной

Адвокат жительницы Вязниковского района, защищая ее по уголовному делу, требовал у дочери своей подзащитной денег – тридцать тысяч рублей. Он уверял .что эти средства он передаст судье, чтобы решить вопрос с закрытием дела. Но родственница подозреваемой, заподозрив неладное, обратилась в региональное отделение УФСБ. И правоохранители задержали защитника после того, как ему передали требуемую сумму. Хотя адвокат не признал вину, уверяя, что это был его гонорар, суд признал его виновным, и вышестоящая инстанция согласилась с этим выводом. Бывшему адвокату назначили наказание — исправительные работы на полтора года с удержанием десяти процентов заработка в доход государства с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок два года.