В Суздале пройдет фестиваль «Новые имена»

Фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале» пройдет в этом году 30-31 августа. Уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена» проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных талантливых музыкантов, поэтов, художников. Программа фестиваля вновь включит в себя два концерта. 30 августа в 18:00 в шатре Главного туристического комплекса Суздаля состоится открытие фестиваля, где прозвучит программа в исполнении известных музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. 31 августа в 19:00 в амфитеатре ГТК Суздаля пройдет масштабный гала-концерт, в рамках которого выступит художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. В сопровождении Владимирского Губернаторского оркестра под управлением Артема Маркина в концертной программе примут участие Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал). Также в числе звездных гостей вечера Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные) и юный участник - Елисей Мысин (фортепиано).

Билеты на концерты можно приобрести в кассе Центра классической музыки или онлайн на сайте ВЛАДИМИРКОНЦЕРТ (стоимость билета – 400-600 руб.). Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль (время отправления 30 августа — 16:30 и 31 августа в 17:30).