Ковровчанин оговорил горожанина, чтобы отомстить

Тридцатичетырехлетний житель Коврова обратился в полицию. заявив, что на рынке его избил местный житель, с которым он поссорился. Его предупредили об ответственности за ложный донос, но он все равно написал заявление. Уголовное дело возбудили, но оказалось, что горожанин, которого обвинил ковровчанин, к преступлению не причастен. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, житель Коврова, подавший заявление, признался: он сообщил, что соврал, потому что хотел отомстить за сделанное ему замечание. Теперь уголовное дело за ложный донос возбудили уже в отношении самого ковровчанина, дело направлено в суд.