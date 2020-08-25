"Музыкальная экспедиция" во Владимире закроется концертом в "Генериуме"

26 августа заключительным аккордом фестиваля "Музыкальная экспедиция" станет концерт в биотехнологическом центре "Генериум" в посёлке Вольгинский Петушинского района. Он заявлен как музыкальный подарок медицинским и научным работникам Владимирской области за мужественную и самоотверженную борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Масштабный музыкальный марафон проходит во Владимирской области уже в седьмой раз. В этом году пандемия наложила свой отпечаток на его организацию и проведение. Торжественное открытие фестиваля состоялось 21 августа в Патриаршем саду во Владимире. Следующей точкой на карте «Музыкальной экспедиции» 22 августа стали Дюкинские карьеры. 23 августа слушатели смогли насладиться камерной музыкой на фоне историко-архитектурного ансамбля в Юрьеве-Польском. 25 августа концерт состоится в Гороховце у Дома Ершова.