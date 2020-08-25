Во Владимире воспитанники групп, закрывшихся на карантин по коронавирусу, здоровы

Стали известны результаты анализов детсадовцев, которых распустили по домам, в связи с закрытием групп на карантин по коронавирусу. Они оказались отрицательными.

В общей сложности проверили около 50 детей, родители также предоставили справки с отрицательными результатами.

Все группы в детских садах №71 и 72 работают в обычном режиме.

Напомним, что на карантин были закрыты 4 группы - в 71-м садике закрыли три группы, в 72-м — одну группу. Дети были в контакте с заболевшими. В одном случае заболел один из родителей, во втором - воспитатель.