Киржачская районная больница получила медицинское оборудование на 54 миллиона рублей

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В медицинское учреждение поступили 32-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, эндоскопическая стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии, а также лазерный хирургический аппарат для проведения малоинвазивных операций.

Как сообщил и.о. главного врача Киржачской районной больницы Александр Токарев, в ближайшее время медицинское оборудование приступит к работе. Мультиспиральный компьютерный томограф будет использоваться в стационаре для диагностики онкологических заболеваний и другой патологии. Эндовидеоскопическое оборудование предназначено для проведения малотравматичных урологических операций, а также для операций на органах брюшной полости и суставах.

Следующий этап развития районной больницы – запланированное открытие центра амбулаторной онкологической помощи, который будет оснащен полным спектром оборудования для быстрой диагностики и эффективного лечения основных видов онкопатологии. По словам и.о. главного врача, учреждение более чем на 90 процентов оснащено необходимой для этого медицинской техникой.