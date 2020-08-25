Гороховецкий историко-архитектурный музей покажет ретро-хронику о Доме Сапожникова

29 августа в 14 часов в режиме online на сайте Гороховецкого историко-архитектурного музея и группах в социальных сетях покажут ретрохроника «Дом Сапожникова: прошлое и настоящее» (6+).

Дом-музей позволяет погрузиться в быт обитателей купеческого Гороховца, отразить жизненные пути и деятельность владельцев дома «гостиной сотни торгового человека» Семёна Никифоровича Ершова и купца 2-ой гильдии, благотворителя Михаила Фёдоровича Сапожникова, затронуть историю богатейших купцов России.

На примерах владельцев дома показаны уникальные случаи в истории благотворительности не только Гороховца и Владимирской губе рнии, но и всей России.