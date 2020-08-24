Из претендентов на должность главы Владимира осталось четверо

24 августа состоялось заседание комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Владимира, куда входят депутаты горсовета и чиновники из областной администрации. В положенный по закону срок и лично свои документы представили четыре кандидата - проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Лев Логинов, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков, глава администрации города Владимира Андрей Шохин и безработный Артем Андреев. Всех четверых допустили к дальнейшему участию в конкурсе. А вот пятый кандидат - предприниматель Денис Найденов – не прошел отбор: он заявился на конкурс с опозданием и с неполным комплектом документов. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города будет проводиться с 10.00 часов 3 сентября в два этапа: сначала конкурс документов, а потом индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. После этого комиссия отберет претендентов для горсовета, а после 13 сентября выбранные депутаты определят будущего городского главу.