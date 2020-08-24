Пьяный меленковец угрожал взорвать банк

Житель Меленковского района обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба и совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры. В начале июля пьяный мужчина решил похулиганить и со своего мобильного телефона позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Меленки, сообщив, что в здании одного из крупных банков в городе заложена бомба, и он ее взорвет. Естественно, никакой бомбы не было. Вину меленковец признал, ему грозит штраф до семисот тысяч рублей либо реальное лишение свободы на срок до пяти лет.