В ВлГУ уже заняты 80% бюджетных мест

24 августа ректор ВлГУ Анзор Саралидзе провел очередное заседание приемной комиссии. В 2020 году на 80% бюджетных мест по общему конкурсу на программы бакалавриата и специалитета ВлГУ очной и очно-заочной формы обучения зачислен 1381 абитуриент. 1117 человек в головной вуз, 264 – в Муромский институт (филиал) ВлГУ. Кроме того, были подписаны приказы о зачислении абитуриентов на заочный бюджет и на программы среднего профессионального образования по контракту. А будущие студенты, поступающие в рамках особой квоты и по целевому договору, были зачислены еще 22 августа. Следующее заседание приёмной комиссии назначено на 26 августа, когда будет решаться вопрос о зачисление абитуриентов «второй волны». Прием документов от абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета на очный контракт только по ЕГЭ, завершится 26 августа, а поступить на платное отделение можно до 29 августа.