Ковровчанин подстрелил знакомого и повредил чужой автомобиль

Житель Коврова незабываемо провел 9 мая. Сначала он, успев выпить лишнего. Поругался со своим знакомым на улице Шмидта. Решив подкрепить словесные аргументы силой. Он выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрели в оппонента. В результате тот, хотя и выжил. Лечился более трех недель. Но на этом ковровчанин не успокоился и решил раскурочить иномарку, принадлежащую матери подстреленного. Сначала он бросал а «Ауди» подобранные с земли камни, а потом просто бил камнями, руками и ногами машину. В результате на восстановительный ремонт автомобиля пришлось потратить более пятидесяти тысяч рублей. Теперь за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека, совершенное с применением оружия, и за умышленное повреждение чужого имущества, с причинением причинение значительного ущерба, ковровчанина ждет суд.