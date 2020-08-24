Селивановец попал в больницу и лишился денег и телефона

Шестидесятичетырехлетний житель Селивановского района попал на лечение в одну из больниц Мурома, но пока он там лежал, у него исчез сотовый телефон и деньги со счета. Пожилой мужчина, лишившийся в общей сложности двенадцати тысяч рублей, обратился в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, после опроса возможных очевидцев и получения информации от банков, удалось найти злоумышленника: тридцатитрехлетнего безработного муромлянина. Ранее не раз судимого. Как рассказал сам задержанный, он лежал в одной палате с пожилым селивановцев и когда тот оставил без присмотра телефон на прикроватной тумбочке, похитил его, а потом с помощью мобильного приложения перевел себе пять тысяч рублей. Телефон вернули владельцу, а в отношении жителя Мурома возбудили два уголовных дела: за кражу и хищение средств с банковского счета.