В Кольчугинском районе на заброшенной конюшне погибла школьница

Около двух часов дня 245 августа подростки из поселка Раздолье Кольчугинского района гуляли в окрестностях и забрались на заброшенную конюшню. В какой-то момент на детей обрушилась плита перекрытия. Двенадцатилетняя девочка погибла сразу, а двух других ребят – мальчиков двенадцати и тринадцати лет - удалось спасти. Из-под завалов их вытащили сотрудники пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино. Сейчас пострадавшие школьники лежат в Кольчугинской центральной районной больницы, где ими занимаются врачи. Сейчас региональным Следкомом начата проверка, следователь устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта, опрашиваются очевидцы трагического события.