В Меленках гость зарезал хозяина дома

Житель Меленок заглянул в гости к своему знакомому, дальше отношения мужчин пошли по привычному сценарию: беседа .выпивка, потом ссора. Негостеприимный хозяин в пылу конфликта ударил гостя кулаком в грудь, а потом – ножом в руку. Но визитер терпеть обиды не стал и в ответ отобрал у владельца дома нож, а потом около двадцати раз ударил хозяина в лицо и грудь. Потерявший много крови мужчина умер на месте происшествия, а напавшего меленковца осудили за убийство, отправив на восемь лет в колонию строгого режима. Однако Владимирский областной суд, где обжаловали приговор осужденный и его защитник, смягчила наказание. Из-за нездоровья убийцы срок ему сократили на два месяца, и за решеткой он проведет семь лет и десять месяцев.