Жительница Судогды ходила в гости и воровала деньги

Сорокатрехлетняя жительница Судогодского района обвиняется по статье «кража». В апреле дама заглянула в гости к своему знакомому, а когда тот отвлекся – украла десять тысяч рублей. Через месяц, вновь заглянув в готик знакомым, женщина снова утащила такую же сумму. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 20 тысяч рублей, в ходе следствия часть денежных средств была возвращена, а сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.