Владимирские легкоатлеты заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

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На Всероссийских соревнованиях "Мемориал Знаменских" сразу 3 спортсмена СШОР №4 по легкой атлетике г. Владимир завоевали призовые места.

Алена Лысенко стала лучшей в метании молота с результатом 60.78 м. Геннадий Семенов завоевал золото в метании диска с результатом 48.8 м. Елена Панова стала серебряным призером в метании диска с результатом 58.80 м.

Напомним, что Алена Лысенко и Елена Панова являются потенциальными кандидатами на участие в олимпийских играх от Владимирской области.