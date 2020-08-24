15-летнюю школьницу, сбитую на переходе в Муроме, перевезли в Москву

В минувшие выходные девочку, сбитую на переходе на Владимирском шоссе в Муроме, отправили на реамобиле в Москву. Как сообщает интернет-портал Муром-24.рф, состояние пострадавшей остаётся тяжёлым, школьницу экстренно готовят к операции.

Вторая старшеклассница перевезена в областную клинику.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 августа. 34-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21910 сбил двух школьниц прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А общественники просят установить на месте трагедии светофор с кнопкой.